Вестник Кавказа

Провал третьей оппозиционной силы в Грузии прокомментировала президент

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Грузинский президент Саломе Зурабишвили рассказала, почему потерпела крушение попытка создать в стране третью оппозиционную силу, сравнимую по масштабам с "Грузинской мечтой" и ЕНД.

Причины провала попытки создать крупную оппозиционную коалицию озвучила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее не удалось слияние перед парламентскими выборами партии "За Грузию" и коалиции "Лело". Эту идея продвигала сама Зурабишвили. Президент рассчитывала, что объединение станет "позитивным третьим центром". За него могли бы отдать голоса те избиратели, которых не устраивает ни правящая партия "Грузинская мечта", ни самая крупная на данный момент оппозиционная сила "Единое нацдвижение" .

"На переговорах есть правило, что шансы увеличиваются к концу, когда уже больше нет выхода. Поэтому нужно было попытаться. Попытка означает, что нет ничего гарантированного. Нужно рискнуть, и я рискнула. Не вышло"

– Зурабишвили

По словам политика, ничьей индивидуальной вины в случившемся нет – но в каком-то смысле виноваты все.

Президент пояснила, что объединению помешали два фактора. Во-первых, это отсутствие культуры поиска компромиссов: в Грузии до сих пор готовность к компромиссу воспринимается как слабость. Во-вторых, сторонам помешали взаимное недоверие и подозрения, которые подкреплялись конспирологическими теориями.

В то же время, Зурабишвили сочла, что переговоры все же дали определенные плоды: между партиями снизился накал отношений, и в дальнейшем они быстрее пойдут на сотрудничество.

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