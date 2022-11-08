"За Грузию" присоединилась к "Грузинской хартии"

Партия Георгия Гахарии "За Грузию" подписала "Грузинскую хартию", которую в июне создала президент страны Саломе Зурабишвили. Ранее ее поддержали другие оппозиционные силы.

Бывший премьер-министр Грузии и руководитель партии "За Грузию" Георгий Гахария присоединился к "Грузинской хартии", которую ранее создала президент страны Саломе Зурабишвили.

В момент, когда другие оппозиционные партии подписывали документ, Гахария не стал к ним присоединяться.

Что такое "Грузинская хартия"

"Грузинская хартия" была подписана в июне этого года. В этом приняли участие президент страны, оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело", "Гирчи и другие.

Хартия содержит план действий оппозиции, если та победит на выборах в парламент, которые пройдут 26 октября. Основная суть состоит в том, чтобы объявить приближающиеся выборы в парламент промежуточными. Все участники "Хартии" создадут временное беспартийное правительство, которое вернет Грузию на путь евроинтеграции. После этого они отойдут от власти и организуют новые выборы, которые, с их слов, пройдут в честной и конкурентной среде.