Опубликовано: 22:14, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Планы по строительству железнодорожной и автомобильной части Зангезурского коридора через Иран были закреплены сегодня документально. Представители Азербайджана и Ирана подписали соответствующие протоколы.

В Баку сегодня прошла церемония подписания протоколов по строительству Зангезурского коридора, маршрут которого будет пролегать по территории Ирана (а не Армении), рассказали в Кабмине.

Документы были подписаны азербайджанским вице-премьером Шахином Мустафаевым и иранским министром дорог Мехрдадом Базрпашем.

На встрече, прошедшей в столице Азербайджана, рассматривались текущие вопросы азербайджано-иранской повестки. В частности, речь шла о таких сферах, как:

транспорт,

связь,

использование энергетических и водных ресурсов.

Кроме того, на встрече были даны поручения, направленные на максимально быстрое завершение создания Астаринского грузового терминала.

"На встрече также была отмечена важность ускорения работ по скорейшему завершению проектов строительства гидроэлектростанций и ГЭС "Худаферин", "Гыз Галасы" и "Ордубад-Маразад""

– кабмин Азербайджана

По итогам встречи, отметили в ведомстве, Мустафаев и Базрпаш подписали два протокола:

о намерениях по строительству железной дороги и мостов между Восточным Зангезуром и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана через Иран;

протокол встречи сопредседателей рабочей группы, которая занимается созданием автомоста на границе и пешеходного перехода через Араз в азербайджанском Агбенде и иранском Келале.