Противники Саакашвили основали новое общественное движение в Грузии

В Грузии создали новое общественное движение, получившее название "Единая нейтральная Грузия". Его основал бывший член правящей партии.

Противники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратников объявили о создании нового общественного движения. Оно получило название "Единая нейтральная Грузия".

Ожидается, что через год это движение трансформируется в партию и примет участие в парламентских выборах, которые состоятся в 2028 году.

Основатель движения – депутат сакребуло Тбилиси Вато Шакаришвили, который ранее был членом правящей партии "Грузинская мечта". Учредителями движения также стали экс-парламентарий Бидзина Гиоргобиани, адвокат Гела Николаишвили, правозащитница Нана Какабадзе и эксперт Леван Николеишвили.

"Мы приняли решение сформировать новое общественное движение, которое внесет существенную новизну в тот нездоровый политический дискурс, заложником которого в течение многих лет грузинский народ превратили, в первую очередь, как оппозиция, так и в значительной степени власти"

– депутат сакребуло Тбилиси

© Фото: соцсети Вато Шакаришвили

Он подчеркнул, что Грузии необходимо превратиться в независимую, демократическую и нейтральную страну, которая будет поддерживать дружеские отношения со всеми странами, включая Соединенные Штаты и европейские государства.

"Для того, чтобы общественное сознание развивалось в правильном направлении, и люди мыслили в политике не ложными догмами, а прагматично, мы создаем общественное движение, которое примерно через год трансформируется в политическую партию"

– Вато Шакаришвили