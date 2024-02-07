Против повышения цен на транспорте Еревана выступила правящая партия

Вице-мэра Еревана сегодня призвали не повышать плату за проезд в общественном транспорте армянской столицы – как полагают депутаты правящей партии "Гражданский договор", такое решение ударит по карманам избирателей.

Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" сегодня во время закрытого заседания в парламенте призвали вице-мэра Еревана Сурена Григоряна не повышать плату за проезд в транспорте. Как пояснили ыо фракции, впереди выборы, и это решение напрямую ударит по карману их избирателей, что поставит правящую партию перед нелицеприятным фактом, пишет армянская газета "Грапарак".

"В закрытом заседании участвовала не вся фракция, присутствовало около двух десятков депутатов. Они выразили протест против повышения цен, особенно такого резкого подорожания. Именно в связи с этим на заседании Совета старейшин Еревана, прошедшем накануне, было заявлено, что мэрия пересмотрит предложение о повышении платы за проезд"

- газета "Грапарак"

На сколько подорожает плата за проезд, в сообщении не указывается, что, впрочем, и понятно – окончательное решение пока не принято, известно лишь, что общественный транспорт Еревана может в первую очередь подорожать для тех, кто пользуется им редко. А это в первую очередь туристы - городские власти предлагают не субсидировать билет именно для этой категории граждан, заявил на заседании Совета старейшин сам вице-мэр Еревана Сурен Григорян.

"Для тех, кто постоянно пользуется транспортом и для уязвимых слоев населения тариф должен быть пересмотрен с минимальным подорожанием, а то и останется прежним. Предлагаем не субсидировать проезд для тех, кто редко пользуется общественным транспортом"

- Сурен Григорян

Проект подразумевает повышение тарифа на наземный и подземный транспорт с 1 сентября 2024 года: для этого введут единые проездные билеты на метро, троллейбус и автобус – это будут электронные билеты или проездные карты на 70 минут, 24 часа, 7 дней, 30 дней, 90 дней и год, а также билет на 10 поездок.

Стало известно и то, для чего проводится такая реформа: так власти города намерены накопить необходимую сумму, чтобы со временем заменить старые городские автобусы на новые.