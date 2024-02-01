Мэрия Еревана не пускает на линии резерв общественного транспорта

Проверка показала, что почти половина микроавтобусов "ГАЗель City" российского производства, принадлежащих парку городского транспорта "Ереванский автобус", неисправны, однако замену им на время ремонта выделять не торопятся.

Жители Еревана все чаще жалуются на то, что на маршрутах городского транспорта случаются сбои: иногда в его работе бывают интервалы длиной в полчаса. Водители в ответ на это сетуют на неисправность техники.

"На балансе ЗАО "Ереванский автобус" имеется 100 транспортных средств марки "ГАЗель City", из которых в настоящее время эксплуатируется 57. Технические проблемы, связанные с коробками передач, в основном возникают именно у моделей "ГАЗель City". На данный момент 43 автобуса не эксплуатируются в основном из-за проблем с коробками передач, однако они регулярно ремонтируются"

- мэрия Еревана

Водители утверждают, что у российских микроавтобусов изначально были технические неполадки и поэтому они часто выходят из строя. Но даже если эта техника ненадежна, непонятно, почему ЗАО "Ереванский автобус", имея в своем парке 361 автобус марки Zhong Tong, держит 20% (более 70 машин) в резерве, а не выпускает их на маршруты на замену ремонтирующейся технике, передает Sputnik Армения.

Сетуют пассажиры и на опоздания автобусов, однако в мэрии Еревана объясняют это столичными пробками.

Скоро ереванский автопарк получит еще 30 автобусов Zhong Tong – любопытно, они тоже будут отправлены в резерв, а пассажиры снова будут мерзнуть на остановках в ожидании транспорта?