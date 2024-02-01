Мэрия Еревана не пускает на линии резерв общественного транспорта

Жители Еревана все чаще жалуются на то, что на маршрутах городского транспорта случаются сбои: иногда в его работе бывают интервалы длиной в полчаса. Водители в ответ на это сетуют на неисправность техники.
"На балансе ЗАО "Ереванский автобус" имеется 100 транспортных средств марки "ГАЗель City", из которых в настоящее время эксплуатируется 57. Технические проблемы, связанные с коробками передач, в основном возникают именно у моделей "ГАЗель City". На данный момент 43 автобуса не эксплуатируются в основном из-за проблем с коробками передач, однако они регулярно ремонтируются"
- мэрия Еревана
Водители утверждают, что у российских микроавтобусов изначально были технические неполадки и поэтому они часто выходят из строя. Но даже если эта техника ненадежна, непонятно, почему ЗАО "Ереванский автобус", имея в своем парке 361 автобус марки Zhong Tong, держит 20% (более 70 машин) в резерве, а не выпускает их на маршруты на замену ремонтирующейся технике, передает Sputnik Армения.
Сетуют пассажиры и на опоздания автобусов, однако в мэрии Еревана объясняют это столичными пробками.
Скоро ереванский автопарк получит еще 30 автобусов Zhong Tong – любопытно, они тоже будут отправлены в резерв, а пассажиры снова будут мерзнуть на остановках в ожидании транспорта?