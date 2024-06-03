Протесты в Ереване: обстановка накаляется

Шествие, в которое вылился митинг движения "Тавуш во имя Родины" в Ереване сегодня вечером, было заблокировано полицией у здания парламента. Демонстрантов не подпускают к нему, а также на дорогу к резиденции президента.

Акция протеста в Ереване, устроенная националистической оппозицией, может перейти в стычки с полицией: правоохранители не пропускают митингующих на улицу, ведущую к правительственным дачам. Там же находится резиденция президента.

Митинг, на котором выступал лидер протестов Баграт Галстанян, перешел в шествие, участники которого сначала без проблем подошли к зданию парламента. Здесь их ждали полицейские со щитами. Правоохранители не подпускали митингующих к парламенту и к улице Демирчяна, откуда лежит путь к правительственным дачам.

Стражи порядка ссылаются на то, что Нацсобрание должно начать работу завтра утром, как положено, поэтому демонстрантам лучше не приближаться к нему. К правительственным дачам же, по словам силовиков, митингующим не стоит подходить, чтобы не возникло беспорядков, как 31 мая у здания МИД.

Возникла давка, и одному из протестующих стало плохо, его забрала "скорая", передает Sputnik Армения.