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Протест в Ереване: оппозиционеры утром подловят сотрудников Пашиняна

Протест в Ереване: оппозиционеры утром подловят сотрудников Пашиняна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Митинг оппозиции проходит в Ереване. Его участники намерены устроить сидячую акцию протеста у здания, где работает премьер Никол Пашинян. Демонстранты планируют и разговор с его подчиненными.

Необычную акцию протеста анонсировали армянские оппозиционеры в ходе митинга, который проходит сегодня в Ереване на площади Республики.

Протестное мероприятие было устроено в день Конституции. Оно стартовало на площади Республики, откуда демонстранты собрались организованно прошествовать к зданиям, где расположены Конституционный суд, парламент и президентская резиденция.

Организатор митинга Эдгар Казарян объявил, что у резиденции президента, где сейчас работает и премьер-министр (здание правительства ремонтируется), по адресу проспект Баграмяна, дом 26, начнется сидячая акция протеста. Завтра утром, перед рабочим днем, ее участники собираются пообщаться с работниками аппарата главы правительства, передает Sputnik Армения.

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