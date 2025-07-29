Прощание с Эльдаром Шенгелая пройдет 7 августа в Тбилиси

В Сионском кафедральном соборе в Тбилиси пройдет прощание с грузинским кинорежиссером Эльдаром Шенгелая. Он скончался накануне в возрасте 92 лет.

Прощание с выдающимся грузинским кинорежиссером Эльдаром Шенгелая состоится в Сионском кафедральном соборе 7 августа.

Гражданская панихида стартует в 12:00, в 14:00 состоится вынос тела. После режиссер будет похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии в Тбилиси.

Напомним, что о смерти Эльдара Шенгелая стало известно накануне. Выдающемуся режиссеру было 92 года.