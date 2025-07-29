Вестник Кавказа

Прощание с Эльдаром Шенгелая пройдет 7 августа в Тбилиси

Прощание с Эльдаром Шенгелая пройдет 7 августа в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сионском кафедральном соборе в Тбилиси пройдет прощание с грузинским кинорежиссером Эльдаром Шенгелая. Он скончался накануне в возрасте 92 лет.

Прощание с выдающимся грузинским кинорежиссером Эльдаром Шенгелая состоится в Сионском кафедральном соборе 7 августа.

Гражданская панихида стартует в 12:00, в 14:00 состоится вынос тела. После режиссер будет похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии в Тбилиси.

Напомним, что о смерти Эльдара Шенгелая стало известно накануне. Выдающемуся режиссеру было 92 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.