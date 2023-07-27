Пропускной пункт "Лачин" открыт для медицинских целей

ППП "Лачин" на Лачинской дороге остается открытым. Как следует из опубликованного днем видео, через него без проблем были пропущены пациенты и сотрудники Красного креста.
Лачинская дорога открыта для проезда с медицинскими целями, следует из видеозаписи, опубликованной сегодня утром в сети.
В общей сложности пограничники оформили семь машин Международного комитета красного креста. Через пост были пропущены 34 человека:
- 11 сотрудников МККК,
- 12 пациентов,
- 10 лиц, сопровождающих их,
- медицинская сестра.
Кроме того, сообщается, что азербайджанские врачи провели осмотр 12 человек.