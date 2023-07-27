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Пропускной пункт "Лачин" открыт для медицинских целей

Пропускной пункт &quot;Лачин&quot; открыт для медицинских целей
© Фото: сайт МККК
ППП "Лачин" на Лачинской дороге остается открытым. Как следует из опубликованного днем видео, через него без проблем были пропущены пациенты и сотрудники Красного креста.

Лачинская дорога открыта для проезда с медицинскими целями, следует из видеозаписи, опубликованной сегодня утром в сети.

В общей сложности пограничники оформили семь машин Международного комитета красного креста. Через пост были пропущены 34 человека:

  • 11 сотрудников МККК,
  • 12 пациентов,
  • 10 лиц, сопровождающих их,
  • медицинская сестра.

Кроме того, сообщается, что азербайджанские врачи провели осмотр 12 человек.

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