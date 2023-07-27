Пропускной пункт "Лачин" открыт для медицинских целей

Опубликовано: 12:24, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МККК

ППП "Лачин" на Лачинской дороге остается открытым. Как следует из опубликованного днем видео, через него без проблем были пропущены пациенты и сотрудники Красного креста.

Лачинская дорога открыта для проезда с медицинскими целями, следует из видеозаписи, опубликованной сегодня утром в сети.

В общей сложности пограничники оформили семь машин Международного комитета красного креста. Через пост были пропущены 34 человека:

11 сотрудников МККК,

12 пациентов,

10 лиц, сопровождающих их,

медицинская сестра.

Кроме того, сообщается, что азербайджанские врачи провели осмотр 12 человек.