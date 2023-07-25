Проложить трубу жителю Грозного помешал снаряд от "Града"

Опубликовано: 15:40, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт Росгвардии

Житель Грозного при прокладке канализационной трубы рядом со своим домом нашел неразорвавшийся снаряд РЗС "Град" времен чеченских войн, пришлось вызывать специалистов "Росгвардии".

Прокладывая трубу в строящемся доме в Грозном, житель чеченской столицы нашел неразорвавшийся снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", который пролежал в земле со времен чеченских войн, сообщает пресс-служба Росгвардии по Чечне.

Снаряд притаился в земле на улице Новопромысловой. Его хозяин дома увидел, когда на экскаваторе рыл траншею для канализационной трубы на соседнем участке, где он строил дом для брата. Пришлось срочно вызывать сотрудников правоохранительных органов и саперов, передает "АиФ-Ставрополье".

Как установили прибывшие на место страшной находки эксперты, боевая ракета РСЗО "Град" пролежала в земле более двадцати лет. Сотрудники Росгвардии с особой осторожностью вывезли снаряд на полигон, где он был уничтожен накладным зарядом.