Поле в Крымском районе Кубани скрывало три авиабомбы времен войны

Опубликовано: 13:56, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Росгвардия

На Кубани продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны – одну из таких находок во время обработки поля в Крымском районе края обнаружил местный тракторист.

Великая Отечественная война продолжает напоминать о себе: так, в Краснодарском крае тракторист нашел в поле авиабомбу тех времен, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

В хуторе Милютинский Крымского района тракторист, работая в поле, вытащил плугом из борозды подозрительный предмет, о чем сообщил в правоохранительные органы, передает "АиФ-Юг".

Прибывший по вызову наряд росгвардейцев установил, что это 10-килограммовая авиационная бомба АО-10. Специалисты обследовали поле, и нашли еще две таких же бомбы со следами коррозии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" уничтожили авиабомбы со всеми мерами предосторожности накладными зарядами.