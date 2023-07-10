Прокуратуру Дагестана возглавил Виктор Эпп

В Дагестане новый прокурор: президент РФ Владимир Путин назначил им Виктора Эппа, который раньше возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Назначить на 5-летний срок… Эппа Виктора Исааковича - прокурором Республики Дагестан"
- указ президента на официальном интернет-портале правовой информации РФ
О новом прокуроре известно, что он родился в 1963 году в городе Скопин Рязанской области и проработал в органах прокуратуры Рязанской области на различных должностях более 30 лет. В марте 2021 года указом президента РФ он возглавил прокуратуру ЯНАО, передает РИА Новости.
Прокурором Дагестана с сентября 2019 года был старший советник юстиции Алексей Ежов, однако в последние месяцы обязанности прокурора исполнял его первый заместитель Руслан Ляпин.