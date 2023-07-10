Прокуратуру Дагестана возглавил Виктор Эпп

Опубликовано: 19:02, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане новые назначения: решением президента России Владимира Путина прокурором Дагестана на пять лет назначен Виктор Эпп, ранее возглавлявший прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Дагестане новый прокурор: президент РФ Владимир Путин назначил им Виктора Эппа, который раньше возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Назначить на 5-летний срок… Эппа Виктора Исааковича - прокурором Республики Дагестан"

- указ президента на официальном интернет-портале правовой информации РФ

О новом прокуроре известно, что он родился в 1963 году в городе Скопин Рязанской области и проработал в органах прокуратуры Рязанской области на различных должностях более 30 лет. В марте 2021 года указом президента РФ он возглавил прокуратуру ЯНАО, передает РИА Новости.

Прокурором Дагестана с сентября 2019 года был старший советник юстиции Алексей Ежов, однако в последние месяцы обязанности прокурора исполнял его первый заместитель Руслан Ляпин.