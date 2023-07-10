Чиновники из Дагестана скрывали свои доходы и имущество

Чиновники десяти дагестанских населенных пунктов указывали неправильные данные о своих доходах и имуществе в декларациях. Прокуратура призвала ликвидировать все нарушения.
Замруководители администраций десяти населенных пунктов Цумадинского района Дагестана указывали неправильные данные об имуществе и доходах в декларациях, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Надзорный орган призвал глав администраций ликвидировать все нарушения, связанные с коррупцией.
Отмечается, что устранение нарушений стоят на особом контроле.