Вестник Кавказа

Прокуратура выявила нарушения в назначении пособий в Дагестане

Прокуратура выявила нарушения в назначении пособий в Дагестане
© Фото: Telegram-канал администрации главы Дагестана
В Дагестане отказы в выплате пособий по рождению и воспитанию ребенка начали носить массовый характер, что вынудило прокуратуру региона провести проверки. Надзорный орган подтвердил такие нарушения со стороны регионального Социального фонда.

В Дагестане местные жители все чаще жаловались на то, что им отказывают в назначении выплате ежемесячных детских пособий – проблема была озвучена на совещании у премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, сообщается в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Проблемы появились после того, как в конце прошлого года полномочия по назначению этих пособий были переданы Ставропольскому отделению Социального фонда России. В дело вынужден был вмешаться глава Дагестана Сергей Меликов.

"По поручению руководства республики МФЦ Дагестана провел правовую экспертизу "отказов", по выявленным нарушениям направлено обращение в прокуратуру. Указанные факты подтвердились при проверке прокуратурой Ставропольского края. По результатам направлено представление в адрес управляющего Ставропольским отделением Социального фонда России"

- администрация главы Дагестана

Принято решение о создании совместной рабочей группы и полной инвентаризации материалов, по которым нарушены сроки офромления.

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