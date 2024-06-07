Вестник Кавказа

Производство черноморских мидий и устриц упало на 47% в России

Устрицы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За прошлый год в Краснодарском крае почти вполовину снизилось производство деликатесных морепродуктов - устриц и мидий. Причиной тому стали штормы 2023 года.

Штормы в Черном море негативно сказались на производстве мидий и устриц в Краснодарском крае.

В 2023 году мидий и устриц было произведено свыше 370 т, в 2024 году - 180 т, поделились в минсельхозе региона.

"Производство снизилось в связи с повреждением мидийных и устричных коллекторов в результате штормов, прошедших в Черном море в 2023 года"

– министерство

В основном удар пришелся по хозяйствам, находящимся возле Анапского и Геледжикского районов, пишет РБК Краснодар.

Напомним, зимой 2024-2025 года Анапа сильно пострадала от выбросов мазута.

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