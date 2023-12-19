Вестник Кавказа

Продлен срок новогодней ярмарки в Махачкале

Продлен срок новогодней ярмарки в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана продлили срок новогодней ярмарки до 29 декабря. Она стартует 25 декабря, а завершится 29 числа. Это было сделано по просьбе жителей города.

Министерство сельского хозяйства Дагестана приняло решение продлить новогоднюю ярмарку сельскохозяйственных культур в Махачкале. Она начнется 25 декабря, а завершится 29 числа. 

Как сообщил первый замглавы ведомства Шарип Шарипов, это было сделано по просьбе жителей столицы Дагестана. Сама ярмарка будет проходить на улице Пушкина. 

Отмечается, что в ходе мероприятий жители смогут приобрести товары от местных производителей по низким ценам. В ярмарке будут участвовать местные производители и компании, занимающиеся пищевой и перерабатывающей промышленностью.

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