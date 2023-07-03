Пробка на Крымском мосту сократилась до 9 км

Очередь из автомобилей, направляющихся в Крым, уменьшилась на пару километров сегодня к вечеру на Крымском мосту, сообщил глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко.
По его словам, на 20.00 мск длина пробки достигает девяти километров. В ней придется провести шесть часов.
В обратную сторону, из Крыма на Кубань, пробка составляет всего 200 м. Чтобы ее преодолеть, понадобится 15 минут.
Сегодня утром кубанский оперштаба сообщал о 13-километровой пробке.
Чтобы решить проблему, Минтранс открыл новые посты досмотра, перевел на кубанскую сторону сотрудников с крымской.
Особое решение было принято в отношении туристических автобусов: для них выделена собственная полоса. Порядок обеспечивают сотрудники ДПС.
Причина пробки на Крымском мосту
Ранее Лукашенко сообщил, что багаж в машинах досматривается перед въездом на мост по поручению главы республики Сергея Аксенова. Тщательный досмотр наложился на период активных отпусков, что и спровоцировало скапливание автомобилей перед пунктами досмотра.