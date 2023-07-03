Пробка на Крымском мосту сократилась до 9 км

Опубликовано: 21:57, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ситуация на подъездах к Крымскому мосту постепенно разряжается. После открытия новых пунктов досмотра и выделения полосы для автобусов длина пробки уменьшилась на 2 км.

Очередь из автомобилей, направляющихся в Крым, уменьшилась на пару километров сегодня к вечеру на Крымском мосту, сообщил глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко.

По его словам, на 20.00 мск длина пробки достигает девяти километров. В ней придется провести шесть часов.

В обратную сторону, из Крыма на Кубань, пробка составляет всего 200 м. Чтобы ее преодолеть, понадобится 15 минут.

Сегодня утром кубанский оперштаба сообщал о 13-километровой пробке.

Чтобы решить проблему, Минтранс открыл новые посты досмотра, перевел на кубанскую сторону сотрудников с крымской.

Особое решение было принято в отношении туристических автобусов: для них выделена собственная полоса. Порядок обеспечивают сотрудники ДПС.

Причина пробки на Крымском мосту

Ранее Лукашенко сообщил, что багаж в машинах досматривается перед въездом на мост по поручению главы республики Сергея Аксенова. Тщательный досмотр наложился на период активных отпусков, что и спровоцировало скапливание автомобилей перед пунктами досмотра.