Опубликовано: 12:09, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Крымском мосту образовалась 13-километровая пробка, заявил Николай Лукашенко. Застрявшие в пробке граждане стали получать воду. Затор из Краснодарского края в Крым достиг 8 км.

Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко заявил об образовании 13-километровой пробки на Крымском мосту.

Он подчеркнул, что в настоящее время образовавшийся затор усложнил движение на подъезде к мосту с Темрюкского района Краснодарского края. При этом, по его словам, в утренние часы пробка из Кубани в Крым составляла 8 км, а время ожидания – 5 часов.

Лукашенко добавил, что застрявшие в пробке граждане получают воду.