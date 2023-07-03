На Крымском мосту образовалась 13-километровая пробка, заявил Николай Лукашенко. Застрявшие в пробке граждане стали получать воду. Затор из Краснодарского края в Крым достиг 8 км.
Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко заявил об образовании 13-километровой пробки на Крымском мосту.
Он подчеркнул, что в настоящее время образовавшийся затор усложнил движение на подъезде к мосту с Темрюкского района Краснодарского края. При этом, по его словам, в утренние часы пробка из Кубани в Крым составляла 8 км, а время ожидания – 5 часов.
Лукашенко добавил, что застрявшие в пробке граждане получают воду.