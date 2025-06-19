Признаков радиоактивного загрязнения после удара США нет – Тегеран

Национальный центр ядерной безопасности Ирана распространил сообщение по ситуации с радиологической обстановкой после удара, который ВВС США нанесли сегодня по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

На территории Ирана не наблюдается признаков, которые могли бы говорить о радиоактивном загрязнении, говорится в сообщении Национального центра ядерной безопасности Исламской Республики.

Оно было распространено после того, как ВВС США нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана, расположенным в Исфахане, Натанзе и Фордо.

"С учетом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено"

– Национальный центр ядерной безопасности Ирана

Кроме того, в заявлении центра содержится официальное обвинение США в нанесении авиаударов по этим объектам, передает IRNA.

Ранее The New York Times сообщила, что система наблюдения NASA получила сигнал о сильном тепловом выбросе у ядерного объекта в Фордо за полчаса до того, как президент США Дональд Трамп сообщил об ударе.