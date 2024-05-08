Приднестровье сможет получать российский газ через Турцию

Минэнерго Молдавии предложило России доставлять газ в Приднестровье через Турцию в том случае, если власти Украины откажутся продлевать договор о транзите российского голубого топлива через свою территорию.

У России есть неплохой вариант доставить свой газ в непризнанную ПМР, даже если Киев расторгнет договор о его транзите через свою территорию, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Если все же Украина решится в конце текущего 2024 года по истечении срока действия прекратить действие договора, по которому Россия поставляет свой газ в Европу, как об этом заявлял ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов, есть еще один маршрут в Приднестровье - по территории Турции, передает РИА Новости.

"Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, работаем над ними с коллегами с Украины, с коллегами из Евросоюза"

- Виктор Парликов

Также глава молдавского Минэнерго подчеркнул, что Кишинев не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе из-за возможного прекращения транзита газа через Украину.