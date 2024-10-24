Вестник Кавказа

Президент Южной Осетии выписан из больницы

Палата в больнице
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Глава Южной Осетии утром 11 марта был выписан из больницы Владикавказа. Гаглоев попал в больницу 6 марта с гипертоническим кризом, который был успешно купирован.

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева во вторник выписали из больницы. Об улучшении самочувствия Гаглоева сообщил на своей странице в соцсети глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением"

– сообщение

О госпитализации Гаглоева стало известно 6 марта, его положили в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа в кардиологическое отделение. Политик, у которого выявили гипертонический криз, прошел клинико-диагностическое обследование, артериальное давление удалось стабилизировать.

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