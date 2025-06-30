Президент Турции подал иск против лидера НРП

Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля, который позволил резкие высказывания в адрес главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля. Эрдоган намерен взыскать с политика 500 тыс лир за моральный ущерб.

Как отметили в турецких СМИ, поводом для иска стали высказывания Озеля, которые прозвучали на партийном заседании НРП. По словам адвоката Эрдогана Хусейна Айдына, Озель позволил себе "оскорбительные заявления и необоснованные обвинения" в адрес главы государства.

Также из уст Озеля, по мнению Айдына, прозвучали угрозы, что стало основанием для жалобы в прокуратуру Анкары. Надзорный орган уже начал расследование по факту обращения представителя Эрдогана.

Напомним, что в Турции на днях ​​был задержан Ниязи Нефи Кара, мэр города Манавгат, являющийся также членом оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела по ряду коррупционных статей.