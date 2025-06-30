Вестник Кавказа

Президент Турции подал иск против лидера НРП

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля, который позволил резкие высказывания в адрес главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля. Эрдоган намерен взыскать с политика 500 тыс лир за моральный ущерб. 

Как отметили в турецких СМИ, поводом для иска стали высказывания Озеля, которые прозвучали на партийном заседании НРП. По словам адвоката Эрдогана Хусейна Айдына, Озель позволил себе "оскорбительные заявления и необоснованные обвинения" в адрес главы государства. 

Также из уст Озеля, по мнению Айдына, прозвучали угрозы, что стало основанием для жалобы в прокуратуру Анкары. Надзорный орган уже начал расследование по факту обращения представителя Эрдогана. 

Напомним, что в Турции на днях ​​был задержан Ниязи Нефи Кара, мэр города Манавгат, являющийся также членом оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела по ряду коррупционных статей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.