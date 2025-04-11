Вестник Кавказа

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. В связи с этим президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и отметил роль понтифика в диалоге Москвы и Ватикана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска, сообщили в Кремле.

Он подчеркнул, что Папа Римский Франциск активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями. Благодаря ему Россия и Ватикан также имели возможность осуществлять конструктивное взаимодействие.

"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем"

- Владимир Путин

Напомним, что сегодня официальный Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет. Его здоровье резко ухудшилось в феврале, когда врачи в больнице диагностировали ему двустороннюю пневмонию. После этого он появлялся на публике всего раз.

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