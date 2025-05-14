Президент России наградил Лаврова орденом святого Апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил высшую российскую награду, орден святого Апостола Андрея Первозванного, главе МИД Сергею Лаврову. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всём мире, как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов"
- Владимир Путин
Руководитель российского внешнеполитического ведомства был награжден указом президента от 21 марта 2025 года.
Президент России отметил его орденом "за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность".