Вестник Кавказа

Президент России наградил Лаврова орденом святого Апостола Андрея Первозванного

Президент России наградил Лаврова орденом святого Апостола Андрея Первозванного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель МИД РФ Лавров удостоен орденом св. Апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Кремле сегодня.

Президент России Владимир Путин вручил высшую российскую награду, орден святого Апостола Андрея Первозванного, главе МИД Сергею Лаврову. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всём мире, как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов"

- Владимир Путин

Руководитель российского внешнеполитического ведомства был награжден указом президента от 21 марта 2025 года.

Президент России отметил его орденом "за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность".

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