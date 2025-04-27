Лавров: Россию и страны мусульманского мира объединяет многое

Глава МИД России в обращении к участникам форума дипломатов ОИС отметил, что РФ и мусульманские страны объединяет многое, в том числе стремление к многополярному миру и неприятие неоколониализма.

Сотрудничество России со странами мусульманского мира расширяется, есть много объединяющих факторов, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Продолжаем расширять сотрудничество с мусульманскими странами в самых разных областях. Нас многое объединяет. Это и приверженность построению устойчивого многополярного миропорядка <…>, и уважение культурно-цивилизационного многообразия мира, и неприятие любых неоколониальных практик, включая односторонние ограничительные меры"

– Сергей Лавров

Глава российского МИД напомнил, что в следующем месяце будет отмечаться 20-летие с момента, как Россия стала наблюдателей в ОИС. В РФ живет немало мусульман, заметил министр, страна традиционно поддерживает с исламским миром доверительные и дружественные отношения.

Отметим, что форум дипломатов ОИС проходит в рамках Форума "Россия-Исламский мир", который стартовал в среду в Казани.