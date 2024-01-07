Президент РФС отправится во Францию на конгресс УЕФА

Президент РФС в скором времени посетит французскую столицу для участия в конгрессе УЕФА. Он намечен на следующий четверг.
Делегацию России на конгрессе УЕФА возглавит президент РФС. Об этом рассказали в российской организации.
"Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА"
– пресс-служба РФС
Конгресс состоится в Париже в следующий четверг, 8 февраля.
Напомним, из-за ситуации на Украине российские сборные и клубы в течение последних двух лет не могут участвовать в соревнованиях, организованных УЕФА и ФИФА. В РФС всерьез рассматривали вопросе о переходе в Азию, однако впоследствии от этой идеи было решено отказаться.