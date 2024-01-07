Вестник Кавказа

Президент РФС отправится во Францию на конгресс УЕФА

Президент РФС Александр Дюков
© Фото: сайт Российского футбольного союза
Президент РФС в скором времени посетит французскую столицу для участия в конгрессе УЕФА. Он намечен на следующий четверг.

Делегацию России на конгрессе УЕФА возглавит президент РФС. Об этом рассказали в российской организации.

"Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА"

– пресс-служба РФС

Конгресс состоится в Париже в следующий четверг, 8 февраля.

Напомним, из-за ситуации на Украине российские сборные и клубы в течение последних двух лет не могут участвовать в соревнованиях, организованных УЕФА и ФИФА. В РФС всерьез рассматривали вопросе о переходе в Азию, однако впоследствии от этой идеи было решено отказаться.

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