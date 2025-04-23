Президент РФ дал прогноз по мировым отношениям к 2050 году

Значение Азиатско-Тихоокеанского региона в мире будет продолжать увеличиваться, в то время как развитые страны будут играть все меньшую роль, считает президент России Владимир Путин.

Азиатско-Тихоокеанский регион, или АТР, на протяжении ближайшей четверти века будет приобретать все большую мощь, причем как в экономическом, так и в политическом смысле, такой прогноз дал президент России Владимир Путин в документальном фильме телеканала "Россия".

По словам главы государства, развитые же страны будут терять свою значимость. Путин напомнил, что уже в начале века можно было увидеть, что экономический рост будет сосредотачиваться в АТР. А в ответ на вопрос о ситуации в мировых отношениях через четверть века Путин сказал:

"На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется"

Президент напомнил, что доля БРИКС по паритету покупательной способности в мировой экономике превышает показатель "Большой семерки". Он отметил также, что данная тенденция ускоряется, так что велика вероятность, что доля G7 в мировой экономике и, соответственно, в мировых делах, то есть в политике и в сфере безопасности, также будет падать.

Путин добавил, что четверть века – это очень немного, и выразил уверенность, что его прогноз окажется верен.