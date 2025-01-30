Президент Казахстана соболезнует в связи с кончиной Папы Римского

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал теплые слова соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, назвав его выдающимся духовным лидером католиков всего мира.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Папы Римского Франциска и выразил свои соболезнования, говорится в сообщении Акорды.
"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии"
- Касым-Жомарт Токаев
Понтифик был выдающимся духовным лидером католиков всего мира, всей своей деятельностью продвигая и претворяя в жизнь благородные идеалы гуманизма, справедливости и сострадания, добавил президент Казахстана, передает Sputnik Казахстан.