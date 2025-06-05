Президент Казахстана принял премьер-министра Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня прибыл с визитом в Астану. Его принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стороны обсудили на встрече нынешние отношения двух стран и их дальнейшие перспективы.

Сегодня с официальным визитом в Казахстан прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили в Акорде.

Согласно плану его визита, ранее анонсированному Акордой, в столице Казахстана Астане высокого гостя принял глава государства Касым-Жомарт Токаев, в ходе переговоров прошли переговоры стороны обсудили перспективы расширения казахско-словацкого партнерства, передает Sputnik Казахстан.

"Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе"

- Роберт Фицо

То, что Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения, отметил на встрече и президент Казахстана.

"Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами"

- Касым-Жомарт Токаев

В ходе переговоров Фицо отметил, что Европейский союз влюблен сам в себя, хотя европейские страны должны смотреть не только на ЕС, но и на опыт других стран, отметив: они уверены, что все делают правильно и самые крупные в мире, тогда как уместнее было бы более тщательно смотреть вокруг.

Роберт Фицо передал Касым-Жомарту Токаеву приглашение президента Словакии посетить страну, а президент Казахстана заверил гостя, что будет делать все возможное для расширения и углубления связей двух стран в самых разных областях.