Президент Казахстана поручил защитить петроглифы от разрушения

Власти Казахстана намерены принять ряд мер для того, чтобы защитить уникальные исторические объекты. В том числе будут сохранены петроглифы – памятники наскальной живописи.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны заняться защитой уникальных древних объектов, которые расположены на территории республики, и, если будет необходимо, внести правки в законы страны.

"Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство"

- Касым-Жомарт Токаев

Он рассказал, что Казахстан считается страной петроглифов, которые в последнее время часто разрушаются под натиском строительных объектов.

"Хребет Ешкиольмес — одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации"

- Касым-Жомарт Токаев

Токаев также подчеркнул, что в стране есть проблема в археологической отрасли. В частности, нехватка профессиональных работников сферы приводит к тому, что многие исторические памятники разрушаются и остаются разграбленными.

"За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира"

- Касым-Жомарт Токаев

Глава республик поручил проработать изменения в законодательстве страны для того, чтобы ужесточить требования при получении лицензий на снос тех или иных объектов, а также остановить незаконные раскопки.