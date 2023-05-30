Президент Израиля начал исторический визит в Баку

Ицхак Герцог прилетел в столицу Азербайджана. Сегодня начинается двухдневный визит президента Израиля в Баку. В его программу входит встреча с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Израильский президент Ицхак Герцог начал официальный визит в Баку.

Сегодня утром политик прилетел в международный аэропорт Гейдар Алиев.

На взлетно-посадочной полосе развевались государственные флаги Азербайджана и Израиля. В честь Герцога был выстроен почетный караул.

Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель главы МИД Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Напомним, Ицхака Герцога пригласил в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Историческое событие

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, долгожданный визит Ицхака Герцога в Баку представляет собой фактически историческое событие. Эксперт напомнил, что оно произошло после ряда других визитов и открытия азербайджанского посольства в Израиле.

"Отмечу, что визит не настолько масштабен, насколько ожидалось. Президента Израиля сопровождает только его команда. Нет, как принято при первом визите, большой сопровождающей делегации, как, например, было месяц назад, когда приезжал министр иностранных дел в сопровождении большой делегации бизнесменов. Здесь только его сотрудники аппарата президента. Это означает, что речь пойдет о вопросах, не предназначенных для широкого обсуждения, - вопросах разведки, военного сотрудничества, то есть об очень серьезных темах", - пояснил Лев Спивак.

"В любом случае, это великое событие в отношениях между нашими странами. И теперь остается ждать только ответного визита президента Азербайджана - и отношения будут официально на высшем уровне", - указал президент "АзИз".

Отношения Азербайджана и Израиля развиваются великолепно

Говоря о ходе развития отношений между Азербайджаном и Израилем, эксперт подчеркнул, что они развиваются великолепно.

"Каждый раз находятся новые области сотрудничества, о которых никто не догадывался. Даже в таких вопросах как геология, нефтегазоразведка, Израилю тоже есть что сказать. В эти же дни израильские ученые участвуют в профессиональной конференции на эту тему в Азербайджане. Активно развивается в последнее время межуниверситетское сотрудничество, что значит - будут совместные разработки, совместные научные открытия. И это не темы купли-продажи, проекты долгосрочного сотрудничества, что, конечно же, очень обнадеживает"

– Лев Спивак