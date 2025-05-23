Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Днем независимости

Ицхак Герцог поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости, отметив важность стратегического партнерства между Баку и Тель-Авивом.

Президент Израиля Ицхак Герцог направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю Дня независимости.

"Для меня большая честь передать Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны. Народ Израиля присоединяется ко мне в праздновании дружественных отношений между нашими странами"

– Ицхак Герцог

Как отметил Ицхак Герцог, власти Израиля высоко оценивают стратегическое партнерство с Азербайджаном. По словам президента Израиля, Азербайджан стал важной площадкой для диалога и дипломатии.

Герцог отметил экономические успехи Баку, а также создание властями Азербайджана условий для мирного и гармоничного сосуществования разных культур.