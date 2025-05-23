Вестник Кавказа

Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Днем независимости

Ицхак Герцог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ицхак Герцог поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости, отметив важность стратегического партнерства между Баку и Тель-Авивом.

Президент Израиля Ицхак Герцог направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю Дня независимости. 

"Для меня большая честь передать Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны. Народ Израиля присоединяется ко мне в праздновании дружественных отношений между нашими странами"

– Ицхак Герцог 

Как отметил Ицхак Герцог, власти Израиля высоко оценивают стратегическое партнерство с Азербайджаном. По словам президента Израиля,  Азербайджан стал важной площадкой для диалога и дипломатии. 

Герцог отметил экономические успехи Баку, а также создание властями Азербайджана условий для мирного и гармоничного сосуществования разных культур.

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