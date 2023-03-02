Президент Ирана: удары Израиля и США нанесли ущерб режиму нераспространения ЯО

В Иране указали на ущерб режиму нераспространения ядерного оружия в связи с ударами США и Израиля по иранским объектам. Ранее в Тегеране сообщили, что могут выйти из ДНЯО.

Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал атаки США и Израиля ударом по международному режиму нераспространения ядерного оружия.

Пезешкиан в видеообращении к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета напомнил, что 13 июня Израиль атаковал Иран, "эта агрессия произошла в процессе непрямых переговоров" между Ираном и США по мирной ядерной программе ИРИ. Израиль нанес удары по мирным ядерным объектам Ирана. Также удары нанесли Штаты, это произошло 22 июня.

"Военные нападения США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), являются грубым нарушением всех международных правил и наносят непоправимый удар по статусу режима нераспространения ядерного оружия со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН"

– Пезешкиан

После атак на ядерные объекты в Тегеране заявили о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и возможном выходе страны из ДНЯО - Договора о нераспространении ядерного оружия.