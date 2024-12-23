Вестник Кавказа

Президент Ирана сегодня проведет важные переговоры в Душанбе

Президент Ирана сегодня проведет важные переговоры в Душанбе
© Фото: IRNA
Самолет президента Ирана Масуда Пезешкиана минувшей ночью приземлился в столице Таджикистана городе Душанбе, сегодня у глав двух государств намечены важеые переговоры.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с высокопоставленной делегацией накануне прибыл в Душанбе – это первый этап официального визита главы ИРИ в Таджикистан и Россию.

В аэропорту Душанбе иранского лидера встречал лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Пезешкиан возложил венок к памятнику Исмаилу Самани на площади Самани в таджикской столице, передает иранское информационное агентство IRNA.

Сегодня утром после официальной церемонии встречи президент Ирана проведет переговоры со своим таджикским коллегой, которые затронут важные двусторонние региональные и международные вопросы.

В ходе официального визита главы Ирана в Таджикистан его сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, министр нефти Мохсен Пакнежад, министр экономики Абдолнасер Хамати, министр сельского хозяйства Голамреза Нури Газалче, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, министр энергетики Аббас Али-Абади и другие высокопоставленные иранские чиновники.

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