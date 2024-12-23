Пезешкиан: Иран не хочет делать атомные бомбы

Глава иранского государства опроверг стремление Исламской Республики создать ядерное оружие. Он посетовал также на то, что страну постоянно обвиняют в этом.

Иран не собирается заниматься созданием ядерного оружия. Такое заявление сделал президент ИРИ.

В интервью телеканалу NBC News Масуд Пезешкиан также обратил внимание на то, что Исламскую Республику регулярно обвиняют в этом стремлении.

"Мы не стремимся создать ядерное оружие. Однако нас обвиняют в стремлении к созданию бомбы"

– иранский президент

Он считает, что подобные обвинения делаются в целях выдумать какой-то предлог.

Реалии иранской ядерной программы

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как обстоят сейчас дела с иранской ядерной программой и перспективами Тегерана получить атомное оружие.

"Иран, разумеется, отвергает обвинения в разработке ядерного оружия, ведь она является нарушением международных соглашений и договоров, прежде всего, Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме Северной Кореи ни одна страна, занимающаяся ядерными исследованиями, не говорит открыто, что планирует создать ядерное оружие", – прежде всего сказал он.

"При этом Иран после выхода США из ядерной сделки в 2018 году добился большого прогресса в развитии ядерных технологий. Ядерные инфраструктуры Ирана в 2018 году и в 2025 году совершенно разные. Как говорят специалисты-ядерщики, сейчас Иран осуществляет обогащение урана до 60% и в течение буквально нескольких недель может достичь 90%, то есть получить оружейный уран. Конечно, оружейный уран в центрифуге – это далеко не атомная бомба, а только газ, который нужно после долгих технологических процессов превратить в металл. Затем требуется создать очень сложную структуру ядерного устройства, причем достаточно компактного, чтобы оно уместилось в боеголовку ракеты. Это трудоемкий процесс", – сообщил Владимир Сажин.

"Надо добавить, что Ирану в военных целях нужны только ядерные боеголовки к ракетам. Бомба ему никоим образом не подходит, так как у Ирана нет бомбардировщиков-носителей ядерного оружия. Соответственно, на разработку компактного ядерного устройства у иранских оружейников может уйти не один год. Поэтому в настоящее время трудно говорить о том, что Иран действительно будет делать ракетно-ядерное оружие. Заявление президент Пезешкиана в этой связи совершенно понятно, тем более что сейчас делегация Ирана ведет переговоры с Францией, Великобританией и Германией по санкциям", – отметил востоковед.

Эксперт выразил уверенность в том, что Ирану сейчас вовсе неактуально создание ядерного оружия. "Я считаю, что Иран не будет создавать ядерную боеголовку, а лишь сделает все возможное, чтобы дойти до такого уровня развития технологий, когда до создания боеголовки останется несколько месяцев. Стран с такой ситуацией довольно много – это прежде всего Германия, Япония, Южная Корея, Канада, Аргентина, Бразилия, Южная Африка. Все они при желании могут быстро сделать бомбу. Мне кажется, что Иран хочет стать такой же пороговой ядерной страной, не создавая само оружие, чтобы иметь хорошую основу для любых переговоров на международных площадках", – ожидает Владимир Сажин.

"В Тегеране прекрасно понимают, что мощные разведывательные силы Израиля, США и всего НАТО работают в Иране и имеют в стране хорошую агентурную базу. Иранские власти признают это. Поэтому я уверен, что Иран не сможет тихой сапой под горными хребтами создать ядерное оружие. Такого в настоящее время быть не может. Агентурная сеть и технические средства наблюдения позволяют проследить любое движение Ирана в сторону создания ядерного оружия. Соответственно, будет и отдача со стороны, прежде всего, Израиля и США – эти страны не будут гадать, а 100% нанесут упреждающий удар. Иран старается этого избежать", – заключил он.