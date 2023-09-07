Президент Грузии: перестаньте мечтать о моей отставке

Президент Грузии дала понять, что не собирается оставлять пост. Ранее парламент начал процедуру импичмента.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не намерена покидать свой пост, об этом она объявила посредством видеообращения.

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Я защищаю конституцию этой страны, потому что эту клятву я приняла при инаугурации в качестве президента Грузии, и буду верна этой клятве до конца"