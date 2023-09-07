РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Грузии: перестаньте мечтать о моей отставке

Президент Грузии: перестаньте мечтать о моей отставке
© Фото: сайт президента Грузии
Президент Грузии дала понять, что не собирается оставлять пост. Ранее парламент начал процедуру импичмента.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не намерена покидать свой пост, об этом она объявила посредством видеообращения.

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Я защищаю конституцию этой страны, потому что эту клятву я приняла при инаугурации в качестве президента Грузии, и буду верна этой клятве до конца"

– Зурабишвили

Как известно, для того, чтобы импичмент состоялся, минимум 100 депутатов парламента должны проголосовать за. Правящая партия "Грузинская мечта" насчитывает только 84 голоса. Оппозиция шантажирует главу государства своими голосами и хочет, чтобы Михаил Саакашвили был помилован.

Импичмент президента Грузии - первое голосование собрало 80 подписей

Импичмент президента Грузии - первое голосование собрало 80 подписей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version