Президент Грузии назвал отношения с Венгрией выдающимися

Президент Грузии Кавелашвили попрощался с послом Венгрии, покидающей пост. На встрече с ней он назвал отношения Тбилиси и Будапешта выдающимися.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с послом Венгрии в Тбилиси Анной Марией Шико, которая завершает дипломатическую миссию в стране, рассказали в пресс-службе грузинского политика.

Михаил Кавелашвили поблагодарил дипломата за успешную работу и значительный вклад в развитие тесного партнерства между Грузией и Венгрией.

"На прощальной встрече он поблагодарил дипломата за важный вклад в успешный бизнес в Грузии и развитие тесного партнерства Грузии и Венгрии и пожелал успехов в его будущих начинаниях"

- пресс-служба президента Грузии

Президент Грузии отметил, что решительная и четкая поддержка Венгрией приоритетов Грузии, а также уважение национальных интересов страны – еще одно доказательство выдающихся отношений между двумя странами.