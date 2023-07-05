Опубликовано: 21:41, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Египта совершит визит в Турцию, где встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее государства восстановили дипломатические отношения.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси запланировал приезд в Турецкую Республику.

Как сообщает Trend визит назначен на 27 июля. Он планирует провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что главы двух государств намерены поговорить о двусторонних отношениях. Кроме того, планируется затронуть и вопросы, связанные с регионом.

Стоит добавить, что ранее Египет и Турция восстановили дипломатические отношения спустя 10 лет. 4 июля было принято решение об открытии посольств в Каире и Анкаре.