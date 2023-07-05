Президент Египта совершит визит в Турцию, где встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее государства восстановили дипломатические отношения.
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси запланировал приезд в Турецкую Республику.
Как сообщает Trend визит назначен на 27 июля. Он планирует провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Отмечается, что главы двух государств намерены поговорить о двусторонних отношениях. Кроме того, планируется затронуть и вопросы, связанные с регионом.
Стоит добавить, что ранее Египет и Турция восстановили дипломатические отношения спустя 10 лет. 4 июля было принято решение об открытии посольств в Каире и Анкаре.