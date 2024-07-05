Вестник Кавказа

Президент Азербайджана решительно осудил покушения на Трампа

Президент Азербайджана решительно осудил покушения на Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане потрясены нападением на Трампа. Президент Ильхам Алиев назвал покушение на Дональда Трампа актом политического насилия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил попытку покушения на участника предвыборной гонки в США Дональда Трампа.

"Шокированы и потрясены нападением на президента Трампа. Решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления"

– Ильхам Алиев

Трамп был ранен в правое ухо во время выступления в Пенсильвании. Стрелявший ликвидирован, это 20-летний парень, который, по данным спецслужб, действовал в одиночку. Жизни Трампа ничто не угрожает.

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