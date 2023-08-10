Президент Азербайджана принял нового посла России

Опубликовано: 9:43, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял новоназначенного посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова, который представил главе государства сови верительные грамоты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты посла России в республике Михаила Евдокимова, назначенного на этот пост 14 июня президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Михаил Евдокимов родился 3 августа 1959 года. В 1981 году окончил МГИМО. Владеет английским и французским языками.

За время дипломатической деятельности он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом: в 1996-1997 гг. – начальником отдела Департамента экономического сотрудничества; в 1997-2001 гг. – старшим советником Постоянного представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве; в 2001-2002 гг. – начальником отдела Департамента общеевропейского сотрудничества; в 2002-2011 гг. – заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества; май-ноябрь 2011 года – заместителем директора Первого департамента стран СНГ; с ноября 2011 года – директором Первого департамента стран СНГ.

Евдокимов женат, воспитывает сына.