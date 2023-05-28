Президент: Азербайджан готов сближаться с ЕАЭС

Опубликовано: 23:14, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Ильхам Алиев прокомментировал возможность дальнейшего сближения Азербайджана с ЕАЭС. По его словам, никаких табу здесь нет - все будет зависеть от конкретной ситуации.

Азербайджан готов к сближению с ЕАЭС, об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Со странами ЕАЭС наши отношения имеют долгую историю, за исключением Армении... Мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, о сближении. Конечно, здесь нужно посмотреть все плюсы и минусы, нужно исходить из прагматизма. Мы всегда в своей политике исходим из этого"

– Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что экономическая интеграция Азербайджана со странами ЕАЭС может нарастать в перспективе.

Президент указал, что Азербайджан, являющийся частью мировой экономики, принимает меры для того, чтобы экономика страны была открытой и сбалансированной. Ильхам Алиев признал привлекательность преференций, которыми обладают члены ЕАЭС, уточнив, что, с другой стороны, возможны и ограничения.

Однако, подчеркнул глава государства, нельзя говорить о существовании каких-либо табу на сближение - все будет зависеть от конкретной ситуации, как в мировой экономике, так и в самом Азербайджане.

"Думаю, сам факт того, что впервые Азербайджан участвует в саммите ЕАЭС, говорит о том интересе, котором мы проявляем к этой структуре, и о желании еще больше сближаться со странами-членами"

– Ильхам Алиев