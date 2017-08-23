Президент Армении приедет в Ашхабад

Ваагн Хачатурян в октябре совершит визит в Туркменистан. Посол Армении в этой стране заявил, что Ашхабад – важный партнер Еревана.

Армянский президент Ваагн Хачатрян совершит визит в Туркменистан в октябре, сообщил посол Армении в Ашхабаде Рубен Харазян.

Дипломат заявил, что Туркменистан является важным партнером Армении, между государствами сформированы тесные и дружеские отношения.

Он подчеркнул, что связи между Ереваном и Ашхабадом основаны на доверии и взаимопонимании и включают в себя сотрудничество в различных сферах.

Харазян отметил, что Хачатрян прибудет в Туркменистан для участия в форуме со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги, который пройдет 11 октября.

Посол добавил, что приезд президента Армении позволит поговорить о перспективах сотрудничества Еревана и Ашхабада.