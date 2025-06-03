Президент Абхазии примет участие в ПМЭФ-2025

Бадра Гунба приедет в Россию, где примет участие в ПМЭФ. Он был избран президентом Абхазии в марте текущего года.

Абхазский президент Бадра Гунба совершит визит в Россию, сообщил руководитель пресс-службы главы республики Алхас Чолокуа.

Он отметил, что президент Абхазии приедет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.

Стоит отметить, что глава республики впервые примет участие в ПМЭФ. Гунба избран президентом Абхазии в марте текущего года.