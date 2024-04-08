Вестник Кавказа

Премию имени «Гомера XX века» учредили в Дагестане

Премию имени «Гомера XX века» учредили в Дагестане
© Фото: телеграм-канал администрации главы Дагестана
В Дагестане учредили премию имени народного поэта Дагестана, указ подписал Сергей Меликов. Ее будут вручать авторам произведений и переводчикам.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об учреждении премии имени «Гомера XX века», народного поэта республики Сулеймана Стальского.

Премию будут присуждать авторам поэтическим произведений, а также переводчикам произведений на языки народов республики.

Размер премии составит 150 тыс рублей, ее будут вручать один раз в два года на конкурсной основе. Вузы, печатные издания, общественные организации, местное самоуправление могут поучаствовать в выдвижении кандидатов.

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