Премию имени «Гомера XX века» учредили в Дагестане

В Дагестане учредили премию имени народного поэта Дагестана, указ подписал Сергей Меликов. Ее будут вручать авторам произведений и переводчикам.
Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об учреждении премии имени «Гомера XX века», народного поэта республики Сулеймана Стальского.
Премию будут присуждать авторам поэтическим произведений, а также переводчикам произведений на языки народов республики.
Размер премии составит 150 тыс рублей, ее будут вручать один раз в два года на конкурсной основе. Вузы, печатные издания, общественные организации, местное самоуправление могут поучаствовать в выдвижении кандидатов.