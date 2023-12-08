Премьер Венгрии: Грузию любят все

Виктор Орбан заявил, что все любят Грузию. Сегодня стартовал саммит ЕС, на котором будет принято решение о предоставлении Грузии статуса-кандидата на вступление.
Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал о вопросе предоставления Грузии статуса-кандидата на вступление в Евросоюз.
Сегодня в Брюсселе начал свою работу саммит ЕС, на котором будет принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.
Орбан после встречи с лидерами Германии, Франции и Евросовета заявил, что дела по вопросу Тбилиси обстоят хорошо.
"В связи с Грузией все хорошо, дело сделано, все вас любят"
- Виктор Орбан
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