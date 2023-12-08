Премьер Венгрии: Грузию любят все

Виктор Орбан заявил, что все любят Грузию. Сегодня стартовал саммит ЕС, на котором будет принято решение о предоставлении Грузии статуса-кандидата на вступление.

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал о вопросе предоставления Грузии статуса-кандидата на вступление в Евросоюз.

Сегодня в Брюсселе начал свою работу саммит ЕС, на котором будет принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.

Орбан после встречи с лидерами Германии, Франции и Евросовета заявил, что дела по вопросу Тбилиси обстоят хорошо.

"В связи с Грузией все хорошо, дело сделано, все вас любят"

- Виктор Орбан