Европарламент призвал дать Грузии статус кандидата

Станет ли Грузия кандидатом в члены ЕС, выяснится в ближайшие дни, на саммите ЕС. Сегодня Европарламент призвал Евросовет дать Тбилиси этот статус.

Европейский парламент считает необходимым дать Грузии статус кандидата в члены ЕС, соответствующую резолюцию орган принял сегодня.

В документе говорится, что члены ЕП призывают Евросовет к запуску переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

"При условии, что будут предприняты определенные шаги по реформированию, также следует начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, а Грузии следует предоставить статус кандидата"

– резолюция

Отметим, что резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер. Они не обязательны для выполнения, и решение Евросовет будет принимать полностью самостоятельно.