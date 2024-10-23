Премьер России встретился с президентом Таджикистана

Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Премьер России провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном.

Российский премьер Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Таджикистан, где состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Главу Кабмина РФ в аэропорту Душанбе встретили его таджикский коллега Кохир Расулзода и замруководителя внешнеполитического ведомства Таджикистана Фаррух Шарифзода.

Позже Мишустин был принят президентом республики Эмомали Рахмоном. Как сообщили в пресс-службе российского правительства, стороны обсудили двусторонние отношения.

Премьер отметил положительную динамику торгово-экономических связей. Он добавил, что с начала года товарооборот между государствами увеличился на 7% - до 44 млрд рублей.

В свою очередь, Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнером Таджикистана. Глава государства заявил о намерении Душанбе продолжать дальнейшее укрепление сотрудничества.