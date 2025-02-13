Премьер-министр Беларуси совершает визит в Азербайджан

В Баку с официальным визитом прибыл в понедельник белорусский премьер-министр. В аэропорту его встречали официальные лица Азербайджана.
В Азербайджан прибыл с официальным визитом премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
В воздушной гавани по случаю визита был выстроен почетный караул, развевались национальные флаги двух государств.