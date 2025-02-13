Вестник Кавказа

Премьер-министр Беларуси совершает визит в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси совершает визит в Азербайджан
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Баку с официальным визитом прибыл в понедельник белорусский премьер-министр. В аэропорту его встречали официальные лица Азербайджана.

В Азербайджан прибыл с официальным визитом премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

В воздушной гавани по случаю визита был выстроен почетный караул, развевались национальные флаги двух государств.

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