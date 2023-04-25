Премьер Казахстана едет в Иран

Опубликовано: 21:57, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт премьер-министра Казахстана

В среду премьер Казахстана приедет с визитом в Иран. В рамках поездки он проведет переговоры с высокопоставленными представителями Исламской Республики.

В среду, 26 апреля, премьер-министр Казахстана отправится с визитом в Иран.

В рамках поездки Алихан Смаилов проведет в Тегеране ряд встреч с высокопоставленными представителями Исламской Республики.

Цель поездки – расширение экономического и торгового сотрудничества между странами, а также создание большей мобильности в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Иран планируют достигнуть взаимного товарооборота в $3 млрд. По итогам 11 месяцев прошлого года он составил $500 млн.